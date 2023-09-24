Реклама
Прямой эфир
Мир
Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов
Общество
Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются
Армия
Эксперт назвал причину ограниченной поставки США ракет ATACMS Киеву
Мир
Бывший агент ЦРУ объяснил бессмысленность попыток ВСУ «ударить по России»
Наука и техника
Зонд OSIRIS-REx сбросил на Землю капсулу с грунтом астероида
Мир
Вучич исключил признание независимости Косово Сербией
Мир
Макрон объявил о решении вывести войска из Нигера
Мир
СМИ сообщили о возможной потере Киевом помощи Запада из-за поведения Зеленского
Мир
В Амстердаме началась демонстрация против поставок оружия Украине
Общество
«Известия» показали кадры последствий ракетного удара по Токмаку со стороны ВСУ
Общество
Самолет из Иркутска в Таиланд задержали на несколько дней
Мир
В Косово полиция ликвидировала еще двух нападавших в районе села Баньска
Мир
Армения сообщила о более 1 тыс. въехавших в страну из Нагорного Карабаха человек
Мир
Участники митинга в Ереване начали шествие к зданию МВД

Мошенники сообщили в полицию о нападении блогера Ивана Золо на свою мать

Мошенники сообщили в полицию, что тиктокер Иван Золо убил свою мать
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве телефонные мошенники позвонили в полицию и сообщили, что тиктокер Иван Золо убил свою мать и планирует обороняться ножом, если его попытаются задержать. Об этом 24 сентября сообщил Telegram-канал Mash.

Правоохранители после звонка выехали на Шоссейную улицу, где проживает семья Золочевских, однако дверь открыл сам Иван, а его мать, живая и здоровая, была рядом. Полицейские зашли побеседовать и в ходе разговора узнали о том, что мужчина является блогером и у него есть хейтеры, которые мешают ему жить в последние несколько месяцев.

После разговора сотрудники полиции пожелали Золо здоровья и начали проверку по данному случаю.

Сбросить до нуля: мошенники придумали новую схему кражи денег
Они стали выманивать средства россиян под предлогом «обновления» счета

Ранее, 22 сентября, мошенники украли почти 2 млн рублей у тренера баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Владимира Анциферова. Тренеру позвонили неизвестные накануне матча Суперкубка Единой лиги ВТБ с ЦСКА, прошедшего 21 сентября, и заверили его, что кто-то вместо него взял крупный кредит, из-за чего ему нужно перевести 1,77 млн на «безопасный счет».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023