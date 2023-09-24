Мошенники сообщили в полицию о нападении блогера Ивана Золо на свою мать

В Москве телефонные мошенники позвонили в полицию и сообщили, что тиктокер Иван Золо убил свою мать и планирует обороняться ножом, если его попытаются задержать. Об этом 24 сентября сообщил Telegram-канал Mash.

Правоохранители после звонка выехали на Шоссейную улицу, где проживает семья Золочевских, однако дверь открыл сам Иван, а его мать, живая и здоровая, была рядом. Полицейские зашли побеседовать и в ходе разговора узнали о том, что мужчина является блогером и у него есть хейтеры, которые мешают ему жить в последние несколько месяцев.

После разговора сотрудники полиции пожелали Золо здоровья и начали проверку по данному случаю.

Ранее, 22 сентября, мошенники украли почти 2 млн рублей у тренера баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Владимира Анциферова. Тренеру позвонили неизвестные накануне матча Суперкубка Единой лиги ВТБ с ЦСКА, прошедшего 21 сентября, и заверили его, что кто-то вместо него взял крупный кредит, из-за чего ему нужно перевести 1,77 млн на «безопасный счет».