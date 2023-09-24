Собянин рассказал о работе Московского зоопарка с новорожденной пандой

Зоологи Московского зоопарка осмотрели панду, родившуюся в августе, и установили, что это самка. У малышки уже появилась шерсть и изменилась терморегуляция. Об этом 24 сентября, в день рождения детеныша, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Маленькая панда весит 1288 г, ее размер — 36,8 см. Новый житель Московского зоопарка развивается и хорошо набирает вес.

«Обе панды — мама и детеныш — чувствуют себя прекрасно», — отметил градоначальник.

Специалисты регулярно осматривают детеныша, в инкубаторе есть всё необходимое.

Мама Диндин в первые дни после родов прятала малышку, но теперь спокойно относится к тому, что детеныша забирают на осмотр.

«В это время Диндин ест бамбук и отдыхает», — добавил Собянин.

Видеокадры, на которых был показан первый родившийся в России детеныш большой панды, зоопарк опубликовал 30 августа.

Пара панд Жуи и Диндин, ставшие родителями, молоды: им семь и шесть лет соответственно. Обычно первый детеныш рождается у этих животных, когда родители достигают 8–10 лет.

Две панды прибыли в Москву в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.