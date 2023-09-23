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В Томской области девочка из приемной семьи попала в реанимацию с побоями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Томской области шестилетняя девочка из приемной семьи попала в реанимацию с побоями, возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщили в пресс-службе регионального СК.

«По предварительным данным, в селе Молчаново Молчановского района Томской области 30 августа 2023 года в реанимационное отделение больницы поступила шестилетняя девочка с телесными повреждениями, ее состояние оценивалось врачами как тяжелое», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Возбуждены уголовные дела по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей и причинения тяжкого вреда малолетнему ребенку по неосторожности (ст. 156 УК РФ и ст. 118 УК РФ).

Помимо пострадавшего ребенка, в семье воспитываются еще четыре приемных и двое родных детей. Сейчас приемные дети изъяты. У них не обнаружили следов побоев.

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Ранее, 12 сентября, в Москве семилетнюю девочку доставили в медучреждение с тяжелыми травмами после избиения мальчиком из параллельного класса. Драка произошла накануне в школе на улице Братеевской. В результате инцидента девочка оказалась в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами позвонков.

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