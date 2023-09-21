Минобороны передали партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

«Ростех» передал войскам партию модернизированных гаубиц «Мста-С». Эти машины предназначены для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, а также разрушения его оборонительных сооружений, сообщает телеканал «Известия». После модернизации «Мста-С» может работать в режиме «огневой налет» и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции и позволяет быстро уходить от ответного удара.

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