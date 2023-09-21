Российские спасатели помогают жителям в Ливии после наводнения

Спасатели МЧС России помогают жителям Ливии после наводнения. 10 сентября ураган «Даниэль» нанес мощный удар по территории страны. Больше всего пострадал город Дерна, ливни разрушили две плотины, передает телеканал «Известия». Российские спасатели разработали свой план по эвакуации. Специалисты разделились на группы и на носилках подняли тела погибших с берега наверх. Более 9 тыс. человек в Дерне пропали без вести. На улицах города — строительный мусор, спасатели продолжают разбирать завалы. Ливийской спецтехники не хватает, бульдозеры и грузовики расчищают главные дороги и магистрали. Сейчас основная задача — обустройство переправ в городе, где вода разрушила мосты.

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