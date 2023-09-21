В Хабаровске суд рассмотрит дело о попытке продажи туши амурского тигра

Трех жителей Хабаровска будут судить за продажу амурского тигра. В марте группа мужчин незаконно привезла в город тушу животного, сообщает телеканал «Известия». Граждан задержали при попытке продажи тигра за 700 тыс. рублей. В отношении хабаровчан возбуждено уголовное дело. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.