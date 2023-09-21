ДТП с жертвами произошло в Амурской области

Шесть человек погибли и один пострадал в ДТП в Амурской области. Об этом заявило региональное МВД, сообщает телеканал «Известия». Столкнулись легковой автомобиль и два грузовика. По предварительны данным, водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения. Следователи возбудили уголовное дело по статье о смерти по неосторожности при неправильной эксплуатации транспортного средства.

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