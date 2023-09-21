Заболеваемость ОРВИ выросла в Саратовской области на 54% за неделю

Больше 18 тыс. человек заразились острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за минувшую неделю в Саратовской области. Эпидемический порог превышен на 89,1%.

По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, превышение наблюдается во всех возрастных группах. Особенно часто заболевают дети 7-14 лет, а также подростки от 15 лет. На карантин полностью закрыты 25 школ, а также 472 класса в 102 школах. Также ограничительные мероприятия действуют в двух детских садах в Самойловском районе.

Пока в регионе не планируют вводить масочный режим, уточняет ИА «Взгляд-инфо».

Костин отмечает, что в текущей ситуации актуально проводить массовую вакцинацию. Для граждан, которые не хотят или не могут посетить поликлиники, работают мобильные прививочные пункты в Саратове, Энгельсе, Балащове и Балакове. На текущий момент прививки против гриппа поставили больше 435,8 тыс. жителей региона, что составляет 18,1% населения Саратовской области. На закупку вакцины дополнительно направили 54 млн рублей.