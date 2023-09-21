В Макеевку доставили Чудотворную копию Годеновского Креста

В Макеевку 21 сентября доставили Чудотворную копию Годеновского Креста. Оригиналу уже более 600 лет, он был сделан еще во времена Византии.

«Сегодня потянулся наш верующий народ, чтобы приложиться к святыни. Все надеются на мир, чтобы скорей наступил мир на нашей земле», — сказал архиепископ Макеевский, Викарий Донецкой епархии Варнава.

Точная копия, освященная московским патриархом Кириллом, проделала Крестный ход от Владивостока до Мурманска и от Бреста до Севастополя, и сейчас находится в Донецкой Народной Республике.

Приклониться к святыне собралось огромное количество много желающих.

Ранее, 8 сентября, президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь и подарил Феодоровскую икону Божией Матери XVII века.