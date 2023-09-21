Умерла актриса Нина Беляева

Актриса Нина Беляева скончалась в возрасте 92 лет в Москве. Об этом сообщил источник «Известий» 21 сентября.

Артистка скончалась накануне в своей квартире в доме на Ракетном бульваре. Тело женщины нашел ее брат Анатолий, который проживает вместе с ней.

Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Нина Беляева родилась в 1931 году в Ульяновске. Свою карьеру актрисы она начала в 1957-м, дебютной для нее стала роль в фильме «Коммунист». Беляева снялась в таких фильмах, как «Сказка о царе Салтане», «Чернобурая лиса», «Яблоко раздора», и других.