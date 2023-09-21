Психолог назвала признаки стресса у детей

Дети любого возраста подвержены травмирующим факторам, а новая среда может вызвать у них сильную стрессовую реакцию. О том, как распознать признаки стресса у ребенка и как ему помочь, рассказала «Известиям» в четверг, 21 сентября, педагог-психолог «Самолетум школы» Марина Завадская.

По словам эксперта, стрессовые реакции у детей встречаются особенно часто, когда перемены в жизни совпадают с необходимость социализироваться: ребенок идет в сад или в школу, переходит в новый класс, попадает в незнакомый коллектив.

При этом признаки стресса у детей часто могут быть маловыраженными, поэтому при изменениях в образе жизни ребенка родителям стоит быть особенно внимательными. Стрессовое состояние имеет три стадии, с каждой из которых симптомы проявляются всё сильнее, уточнила педагог-психолог.

«На моменте первичной тревоги дети замыкаются в себе, становятся грустными. Второй этап — период сопротивления, когда психика пытается вытеснить травмирующее воспитание и таким образом сопротивляется пережитому стрессу. Здесь уже могут подключаться физические признаки — ребенок постоянно чувствует усталость, может гораздо больше и чаще хотеть спать», — рассказала Завадская.

Она уточнила, что второй этап может сопровождаться появлением проблем с желудочно-кишечным трактом и различного рода расстройствами без явной причины, в том числе болями в животе, диареей или энурезом. На этой стадии поведение ребенка может казаться обычным, так как психика еще контролирует эмоции и внешнее поведение, но физиологически организм уже реагирует, отметила эксперт.

На третьем этапе проживания стресса нервная система не может сдерживать эмоции, что проявляется в виде апатии или, наоборот, агрессии.

При проявлении любого из перечисленных признаков в первую очередь нужно поговорить с ребенком и выяснить причину изменений в его поведении, советует Завадская.

Она отмечает, что хронический стресс в детском возрасте может спровоцировать ряд различных психических заболеваний во взрослой жизни, так как большинство расстройств у взрослых людей связаны с психологическими травмами и фобиями, пережитыми в детстве.

«Стресс в его здоровом проявлении — очень полезный механизм. От него невозможно, да и не нужно ограждать полностью. Когда ребенок учится сам справляться со стрессом, он становится психологически более выносливым. Но он обязательно должен знать и чувствовать, что у него есть поддержка взрослых, есть к кому обратиться за помощью», — сообщила Завадская.

Она подчеркнула, что стрессовые состояния у детей можно и нужно профилактировать, например, не стоит предъявлять завышенных требований ребенку и ругать его за плохие оценки. Для детей любого возраста важно соблюдать режим дня, в том числе в выходные, ребенку нужно высыпаться и иметь время на отдых. Снять напряжение и разгрузить нервную систему также помогают умеренные физические нагрузки, резюмировала эксперт.

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