ПСБ признан самым динамичным банком в сегменте дебетовых карт

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ПСБ получил премию Frank Debit Cards Award 2023 в номинации «Самый динамичный банк на рынке дебетовых карт».

Как пояснили в пресс-службе ПСБ, банк стал лидером по приросту клиентской базы и увеличению доли активных дебетовых карт. Жюри премии, в частности, оценило возможности бонусной программы ПСБ и набор привилегий, которые получают клиенты.

Старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса банка Мигель Маркарянц отметил, что специалисты провели большую работу по изучению платежных привычек и потребностей клиентов. На основе этих данных ПСБ комплексно усовершенствовал предложение — как в части сервисного сопровождения операций, расширения функционала, так и в наполнении программы лояльности, пояснил Маркарянц.

По его словам, результатом стали «миллионные объемы эмиссии дебетовых карт ПСБ, в том числе в новых регионах России», и прирост клиентской базы.

«Оценка экспертов национальной премии Frank Debit Cards Award подтвердила высокое качество нашего продуктового предложения и технологичной платежной инфраструктуры», — добавил старший вице-президент.

Frank Debit Cards Award — национальная премия, призванная отметить лучшие банковские продукты. Лауреатов выбирает аналитическая компания Frank RG. Победителей определили по итогам отраслевого исследования «Рынок дебетовых карт 2023», в котором были проанализированы продуктовые линейки крупнейших банков страны, тарифы и условия по 380 дебетовым картам, изучены мнения более 4,5 тыс. держателей дебетовых карт и предпочтения более тысячи активных пользователей онлайн-банка.