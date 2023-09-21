В крымском зоопарке впервые появился бегемот

Первый в Крыму бегемот появился в зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр. Об этом 21 сентября сообщил его директор Виктор Жиленко.

«Впервые в Крыму поселился бегемот. Это 17-летняя самка по кличке Морячка Соня. Характер у нее спокойный, она абсолютно доброжелательна. Надеемся, мы сможем в будущем подобрать ей достойную пару», — рассказал он «РИА Новости».

Для животного построен вольер площадью более 400 кв. м. Бегемота перевезли на пароме через Керченский пролив.

Всего, по словам Жиленко, в российских зоопарках содержится около пяти бегемотов.

Ранее, 21 июля, два белых львенка родились в сафари-парке «Тайган» в Крыму. Их назвали Зита и Гита. Всего белых львов в мире насчитывается около 300 штук, из них 20 проживают на полуострове.