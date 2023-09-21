Более 2,3 тыс. знаков установят на дорогах Новосибирской области

В Новосибирской области в рамках дорожной ремонтной кампании 2023 года установят 2351 знак. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в течение сезона на дорогах региона смонтируют свыше 11,2 тыс. м барьерного ограждения, около 4,1 тыс. сигнальных столбиков, 11 новых остановочных павильонов. Также рабочие нанесут 431 тыс. м разметки.

Как уточняет издание VN.ru, на дорогах региона уже нанесено 22 км профильной разметки. Она появилась в местах, где внимание водителей к соблюдению скоростного режима необходимо особо привлечь.

По данным территориального управления автодорог, работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».