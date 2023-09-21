Стоп случился

По итогам заседания 20 сентября ФРС ожидаемо сохранила процентные ставки на уровне 5,25–5,5%. Это максимальный уровень с 2001 года.

Федрезерв улучшил экономические прогнозы. Рост ВВП США в 2023 и 2024 годах ожидается на уровне 2,1% и 1,5% соответственно против июньского прогноза на уровне 1% и 1,1%. Прогнозы по безработице на эти годы пересмотрены до 3,8% и 4,1% против предыдущих значений 4,1% и 4,5% соответственно.

Для сравнения: в России в эти периоды рост экономики прогнозируется на 2,8% и 2,3%, а безработица будет держаться на уровне 3,1%.

Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул нормализацию на рынке труда в США. Про забастовки он сказал мало, но указал на то, что, по его мнению, макроэкономический эффект от подобных событий «обычно небольшой». Прогнозы по инфляции изменились незначительно: ожидается, что траты на личное потребление в США в этом году вырастут на 3,3% (хотя раньше ожидалось 2,7%).

Резюмируя, Джером Пауэлл вновь повторил, что «мягкая посадка экономики» — вероятный сценарий, но указал сохранение рисков неопределенности.

Глава ФРС озвучил и негативные посылы. Страхи рынка, связанные с нарративом «выше и дольше» относительно динамики ставки, оправдались. Обновленные прогнозы ФРС по ключевой на 2024-й и 2025-й оказались существенно выше предыдущих уровней и составили 5,1% и 3,9% против 4,6% и 3,4% соответственно.

Тональность выступления Джерома Пауэлла сохранилась в привычном осторожном ключе. Он отметил риски и неопределенность траектории инфляции. В первую очередь из-за хороших показателей экономики, которая оказалась «сильнее, чем кто-либо ожидал».

Следовательно, ФРС будет аккуратно подходить к возможности смягчения денежно-кредитной политики.

Принимая решение по ставке, регуляторы ориентируются не только на уже свершившийся рост цен, но и на ожидания населения относительно их дальнейшей динамики. Джером Пауэлл важным проинфляционным риском назвал цены на нефть. Если они будут сохраняться на повышенном уровне, то люди будут ждать увеличения стоимости бензина в будущем и покупать его впрок. Это будет давить на цены в моменте. Впрочем, как следует из заявлений ФРС, этот негативный фактор уже учтен в прогнозах регулятора.

Привычным образом глава ФРС отметил готовность повысить ставки при необходимости, а также сохранять их на «ограничительном уровне» до того, как регулятор не будет уверен в устойчивости траектории инфляции.

Рынок ожидает, что до конца года Федрезерв повысит ставку еще раз — до 5,5–5,75%. До конца 2023-го ожидаются еще две встречи — 1 ноября и 13 декабря. В пользу дальнейшего ужесточения выступают 12 из 19 членов федерального комитета по операциям на открытом рынке. Мы с этим солидарны: сильная макросреда будет выступать значимым проинфляционным фактором, поэтому мы ожидаем дополнительного повышения ключевой на 0,25 п.п.

Рынок на решение ФРС отреагировал негативно. По итогам дня индекс S&P потерял 0,94%. Снижение от внутридневных максимумов составило примерно 1,2%.

Несмотря на то что ставку сохранили на прежнем уровне, доходность по гособлигациям подросла (обычно она увеличивается, когда денежно-кредитную политику ужесточают). Проценты по двух- и пятилетним облигациям прибавили 1,65% и 1,6% по итогам сессии, поднявшись до 5,18% и 4,58% соответственно. При этом доходности 10-летних трежерис выросли на 1,15%, до 4,41% (максимальный уровень с 2007 года).

Резюмируя выступления Джерома Пауэлла, можно сделать вывод, что экономика и рынок труда в США сохраняют устойчивость: ФРС вновь это подтвердила.

При этом Федрезерв опасается, что тренд на снижение инфляции может быть неустойчивым. В условиях сильной экономики это создает риски дальнейшего роста цен.

Всё это ведет к дальнейшему повышению ставки на 0,25 п.п. до конца года. А в 2024 году, даже если денежно-кредитную политику начнут смягчать, делать это будут очень медленно.

Автор — стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global

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