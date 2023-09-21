Еще шесть поселков и деревень упразднили в Пермском крае

В Пермском крае упразднили три поселка и три деревни, расположенные в Губахинском, Ильинском и Куединском округах. Соответствующие законопроекты приняты во втором и окончательном чтении на заседании заксобрания 21 сентября.

«К законопроектам поступило несколько поправок, которые были учтены при доработке ко второму чтению. Просим поддержать», — приводит слова докладчиков по этим вопросам, депутатов Дмитрия Килейко и Евгения Демкина, ИА «Ура.ру».

Информагентство уточняет, что с карты Пермского края исчезнут деревни Деники, Ромаши и Степунята (Ильинский округ), а также поселки Безгодово (Губахинский округ), Казарма 1279 и Казарма 1287 (Куединский округ).

В данных пунктах не осталось жителей и пригодных для проживания домов. А поселки в Куединском округе вовсе труднодоступны.

Сейчас на рассмотрении в заксобрании также находятся законопроекты о ликвидации ряда деревень в Юрлинском, Гайнском и Краснокамском округах.