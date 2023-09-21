Житель Пензы выловил из Сурского моря гигантского судака

Житель Пензы выловил на Сурском водохранилище судака весом около 6 кг. Фотографией с добычей в руках он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рыбак хотел отпустить судака, но не смог, поскольку рыба была поймана с солидной глубины и при вываживании от резкой смены давления у нее раздулся плавательный пузырь.

Чтобы отпустить такую рыбу обратно в среду обитания, нужно проткнуть ей брюшко в месте плавательного пузыря и спускать воздух. Рыбе это не вредит, так делают опытные, профессиональные судачатники.

«К сожалению, я не расcчитывал на подобный трофей с глубины и не имел при себе иглы от шприца. Поэтому мой судак так и не смог уплыть и плавал кверху брюхом на поверхности. Пришлось его забрать», — поделился рыбак, его цитату приводит ИА «Пенза-пресс».

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