Смертельная охота произошла в Прилузском районе Коми

Охота двух жителей города Мураши Кировской области в лесах Прилузского района Республики Коми закончилась трагедией. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает ИА «Комиинформ».

По информации издания, мужчины приехали в район села Летки. Поздно вечером один из них случайно ранил другого в брюшную полость. Охотникам потребовалась эвакуация.

На место происшествия прибыл прилузский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» комитета ГО и ЧС. Спасатели на носилках вынесли из леса раненого мужчину 1972 года рождения.

На федеральной трассе «Вятка» охотника уже ожидала карета скорой помощи. Около 23:45 его госпитализировали. Следующим утром стало известно, что пострадавший умер по дороге в лечебное учреждение.

Ранее в сентябре сообщалось, что браконьеры застрелили сочинского леопарда Лео в Северной Осетии. Этот дикий зверь, которого еще называют кавказским барсом, является редким, вымирающим животным.