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В МИЦ «Известия» обсуждают способы защиты от сезонных инфекций. Видеотрансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 21 сентября, проходит пресс-конференция на тему: «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Насколько опасен новый вариант коронавируса «Пирола»? Какие штаммы гриппа будут распространены этой осенью? Как будет проходить кампания по вакцинации? Как восстановить иммунитет после болезни? Как подготовить ребенка к сезону гриппа и ОРВИ?

Участники:

  • Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН;
  • Дарья Даниленко, заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ;
  • Елена Малинникова, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава РФ.
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