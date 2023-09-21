В МИЦ «Известия» обсуждают способы защиты от сезонных инфекций. Видеотрансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 21 сентября, проходит пресс-конференция на тему: «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Насколько опасен новый вариант коронавируса «Пирола»? Какие штаммы гриппа будут распространены этой осенью? Как будет проходить кампания по вакцинации? Как восстановить иммунитет после болезни? Как подготовить ребенка к сезону гриппа и ОРВИ?

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