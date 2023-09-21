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Синоптик назвал минувшую ночь в Москве самой теплой за всю историю метеонаблюдений

Тишковец: минувшая ночь в Москве стала рекордно теплой с показателем +16 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ночь на 21 сентября в Москве был побит температурный рекорд. С показателем +16,2 градуса она стала самой теплой за всю историю регулярных метеонаблюдений в столице, о чем сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На базовой столичной метеостанции столбики минимальных термометров не опустились ниже +16,2 градуса <…> Так тепло на ВДНХ не было никогда за всю историю регулярных метеонаблюдений», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 году, когда ночная температура составила +13,1 градуса. Синоптик отметил, что в среднем ночная температура 21 сентября в столичном регионе бывает выше +10 градусов не чаще чем один раз в 10 лет.

Тишковец добавил, что такая погода соответствует климатическим показателям в ночное время для таких черноморских курортов России, как Сочи и Ялта.

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8 сентября Тишковец отмечал, что в сентябре-октябре в европейской части России ожидается три бабьих лета, которые будут сменять друг друга. По его словам, в столичном регионе в сентябре жителей севера европейской части России ожидает относительно сухой сентябрь, а на юге ожидается большое количество осадков. Октябрь, отметил он, в российских регионах тоже будет достаточно теплым.

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