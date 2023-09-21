Ученые разработали технологию ЗD-биопечати на поврежденной коже пациента

Технологию восстановления поврежденных кожных покровов с помощью 3D-печати разработали ученые НИТУ МИСИС. В соответствии с ней нанесение свежих покровов осуществляется непосредственно на теле человека, узнали «Известия».

При этом «чернила» для биопечати специалисты создают на основе гидрогеля с добавлением в него собственных клеток пациента. А в качестве печатного устройства используется роборука — шарнирный манипулятор, который обладает шестью степенями свободы.

Для реализации новой технологии ученые создали комплекс инновационных приспособлений. Они позволяют наносить биовещество в рану равномерно и безопасно. В их числе сканер для создания объемной модели поврежденной поверхности и программное обеспечение, которое позволяет выстроить эффективную траекторию движения головки манипулятора и наносить покрытие без участия оператора.

«Преимущество нового метода по сравнению с печатью на обычном стационарном биопринтере заключается в том, что нанесение биовещества производится непосредственно в поврежденную область. В дальнейшем организм человека становится своеобразным биореактором, который доращивает нанесенные на него клетки», — рассказал «Известиям» один из разработчиков, инженер Научно-образовательного центра Биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Александр Левин.

Новый метод будет востребован при заживлении ран, которые требуют длительной медицинской терапии. К ним относятся, например, ожоги и хронические кожные заболевания. Такие, как язвы и экземы.

Ученый подчеркнул, что технология разработана с учетом того, чтобы все процедуры были интуитивно понятны и операцию 3D-печати новой кожи смог бы выполнить обычный специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Распустить роборуки: 3D-биопечать на коже улучшит заживляемость ран