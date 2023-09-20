Режим ЧС из-за бродячих собак ввели в Магадане

В Магадане из-за активности бродячих собак ввели режим чрезвычайной ситуации. За два месяца было два случая нападения на людей, сообщает телеканал «Известия». Пострадали двое мужчин, один из которых умер в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» пока без определения виновных. В прокуратуре региона считают, что бездействуют и мэрия, и министерство сельского хозяйства Магаданской области, которые должны контролировать ситуацию с отловом бродячих животных.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.