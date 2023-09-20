Франция не примет мигрантов с острова Лампедуза

Франция не собирается принимать мигрантов с итальянского острова Лампедуза без веской причины. Французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что Париж и Рим намерены отправить беженцев обратно на родину, передает телеканал «Известия». Представитель министерства объяснил, что у большинства мигрантов нет причин просить политического убежища. Ранее на острове количество приезжих африканцев стало гораздо больше, чем местных жителей, начались беспорядки. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии пообещали исправить ситуацию и распределить мигрантов между странами Европы.

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