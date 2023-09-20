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Более 20 объектов возведут к празднику Ысыах Олонхо в Якутии в 2024 году

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Фото: АГиП РС(Я)/Василий Кононов
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В Амгинском районе Якутии к национальному празднику Ысыах Олонхо в 2024 году возведут 21 объект. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В рамках подготовки к празднику планируется построить объекты для исполнения обрядов, встречи гостей, для традиционных конкурсов, подготовить место проведения мероприятий и дорожную инфраструктуру, благоустроить территории и возвести ряд других объектов.

«Ысыах Олонхо в Амгинском районе станет одним из главных культурных мероприятий в 2024 году. Особенностью проведения Ысыаха Олонхо в следующем году будет то, что подготовку к нему проведут параллельно с подготовкой к международным играм «Дети Азии», — прокомментировал заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников.

Местников поручил подготовить план-график строительства объектов с окончательными датами завершения работ.

Проект концепции проведения национального праздника подготовлен на основе истории и Амгинской локальной традиции исполнения Олонхо с учетом модели сакрального пространства и проведения Ысыаха Олонхо. Также подготовлен план-смета расходов по организации и проведению праздника.

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