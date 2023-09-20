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Бетонная плита обрушилась на детей в Якутске

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Пострадавшие в Якутске дети госпитализированы в республиканскую больницу № 1. Состояние двоих оценивается как стабильное, еще один остается в реанимации после операции, сообщает телеканал «Известия». Дети пострадали из-за падения бетонной плиты, один ребенок погиб. Конструкция стояла на свае в нескольких метрах от детской площадки. Дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился в стадии демонтажа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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