В список ЮНЕСКО внесли секретную тюрьму в Аргентине

Секретную тюрьму в Аргентине внесли в список ЮНЕСКО. Учреждение ESMA получило название «Офицерское казино», передает телеканал «Известия». Тюрьма действовала в годы гражданско-военной диктатуры с 1976 по1983 год. После возвращения страны к демократическому правлению здание вновь стало служить местом для жилья и отдыха старших офицеров ВМС. В 2004 году тюрьму было решено превратить в музей.

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