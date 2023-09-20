Три картины Шиле арестованы в музеях США

Правоохранители в США наложили арест на несколько картин австрийского художника Эгона Шиле. Об этом сообщает телеканал CNN. Полотна в собраниях музеев Чикаго, Питтсбурга и Оберлина объявили похищенной собственностью, передает телеканал «Известия». Речь идет о трех картинах — это акварельные и карандашные работы на бумаге, созданные между 1911 и 1917 годами. Следователи оценивают каждую из них в сумму от $1 млн до $1,5 млн. Подозревается, что работы были украдены нацистами у еврейского коллекционера во время Второй мировой войны. Представители музеев уверены в законности приобретения картин в свои коллекции.

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