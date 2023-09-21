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«Разговоры о важном» 25 сентября посвятят избирательной системе России

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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Каждый понедельник в российских школах проходят внеклассные уроки из цикла «Разговоры о важном». На них дети узнают об истории, географии и государственном устройстве своей страны, а также знакомятся с ее основными ценностями. Занятие, которое пройдет 25 сентября, носит название «Избирательная система России». Оно приурочено к 30-летию Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК). О том, что будут обсуждать в с детьми учителя, читайте в материале «Известий».

«Разговоры о важном» 25 сентября — суть

На занятиях младшеклассникам расскажут об их основных правах и обязанностях в качестве избирателей, а также объяснят, почему важно участвовать в выборах. Ученики 5–11-х классов более детально познакомятся с избирательной системой России и принципами ее работы.

Основная цель этих классных часов — формирование у детей четкой гражданской позиции, а также чувства ответственности за свое будущее и будущее страны.

Федеральным спикером 25 сентября станет председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Учащимся предложат поучаствовать в деловой игре, имитирующей выборы, и представят видеоролики об истории ЦИК и основных принципах голосования.

Ознакомиться с методическими материалами к занятиям можно на сайте razgovor.edsoo.ru.

«Разговоры о важном» 25 сентября — программа

Согласно методическим рекомендациям Минпросвещения, классные часы следует проводить в формате познавательной беседы для младших классов и деловой игры для учеников 5–11-х классов. Учителя также могут включить в план занятия показ видеороликов и презентаций.

С учениками младшей школы учителя обсудят разницу между выбором в повседневной жизни и выборами на государственном уровне. Детям также расскажут о едином дне голосования и его значении в жизни государства. В конце занятия учащиеся попробуют себя в роли избирателей и помогут гражданам волшебной страны выбрать президента. Среди кандидатов появятся Карабас-Барабас, Золушка, Лиса Алиса и другие известные персонажи.

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Для учащихся 5–7-х классов подготовлена более комплексная деловая игра, в которой они должны будут выбрать, какой объект построить в школе: бассейн, библиотеку, футбольное поле и т.д. Дети также узнают, какие принципы должны соблюдаться во время демократических выборов и как происходит подсчет голосов.

Старшеклассникам тоже предложат выбрать новый объект для школы. С ними подробно обсудят принципы демократических выборов, их значение и способы реализации.

18 сентября прошли «Разговоры о важном», посвященные 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской. Дети узнали о подвиге партизанки и других молодых людей, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне.

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