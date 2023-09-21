Игра одного актера

Современный политический мир каждый день преподносит нам неожиданности, которые на первый взгляд могут показаться сенсационными и необъяснимыми, но при более тщательном анализе оказываются закономерными и вполне логичными.

Так, кто мог себе представить сто лет назад, что лидером шотландцев, выступающих за независимость от Великобритании, станет этнический пакистанец, а его главный оппонент в Лондоне будет этническим индусом?

Еще лет 70 назад во многих штатах США человек, публично предположивший, что страну возглавит чернокожий политик, вполне мог стать объектом линчевания. Не говоря уже о том, что 50 лет назад представить лидером страны человека, открыто признающего причастность к ЛГБТ-сообществу, не готовы были даже самые выдающиеся фантасты. «Окно Овертона» открывается всё шире и предсказывать, что будет через 10 лет в этой сфере, всё интереснее. Например — может, лидером Молдавии станет выпускник Академии с Терминуса?

Сейчас феномен Владимира Зеленского — еврея по национальности, продвигающего тренды радикального украинского национализма, — многих удивляет, но в то же время это закономерное порождение нынешней эпохи.

Ключ к разгадке этого феномена лежит на поверхности, а именно — в ценностных ориентациях человека. С точки зрения здравого смысла и традиционных для русских людей ценностей выглядит удивительным, что внук героя, дважды награжденного орденом Красной Звезды, потворствует сакрализации приспешников нацистской Германии среди миллионов сограждан. Но с точки зрения политтехнологической это — вполне обоснованно и, как показывает практика, эффективно.

Вспомним, что Зеленский сделал карьеру как комик, ведущий свадеб и дней рождений, актер, шоумен. Для него стал совершенно органичным типаж гоголевского Хлестакова — фанфарона, у которого «легкость в мыслях необыкновенная». Как следствие, политика для него — не более чем продолжение творческой деятельности. Но в несколько иных рамках и условиях.

В конструировании своей реальности у Зеленского достаточно инструментов и подходов, чтобы зачастую эффектно и эффективно выполнять свою роль. Однажды социологи, работающие на киевский офис президента, заметили: большинство граждан Украины склоняются к националистической идеологии, и на следующей день Зеленский стал националистом. После начала СВО пиарщики недолго поколдовали, и теперь субтильный, явно не героический украинский президент полтора года не снимает хаки, олицетворяя для украинцев главного защитника. Другое дело, что виртуальная реальность, в которой работает Зеленский, зачастую очень сильно конфликтует с реальностью объективной. А она всегда жестче и страшнее.

Понимает или не понимает Зеленский, что он играет свою роль в четко срежиссированной постановке, где у него нет права на импровизацию, мы не знаем. Но то, что она управляется извне, никаких сомнений уже нет.

Украина, став инструментом в войне коллективного Запада против России, объективно не может быть суверенной в своих действиях и вынуждена нести это тяжкое бремя. Вспомним, почему на Украине в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века активизировалось националистическое движение и всё чаще стали упоминаться фамилии коллаборантов времен Великой Отечественной — Бандера, Шухевич, Мельник и другие? А всё по заветам Збигнева Бжезинского — методично, планомерно, работая на стратегическую перспективу, наши враги на Западе делали из Украины экзистенционального врага России.

Надо отдать должное методам «мягкой силы» наших врагов: как по мановению волшебной палочки в «незалежной Украине» школьники начали изучать историю по книгам эмигрантов, где уже не было векового единства русского и украинского народов, но было порабощение казаков Московией, а вместо героев Великой Отечественной войны появились борцы за «независимую Украину», которые воевали и с нацистской Германией, и с СССР (Бандера и Шухевич как раз были такими примерами). Этот список можно продолжать долго, но самое главное — надо понять, что это была целенаправленная политика по взращиванию новых поколений жителей Украины.

Многие сейчас задаются вопросами, как страны коллективного Запада могут поддерживать страну, где миллионы людей считают героями приспешников нацизма и фашизма? Ответ до банальности прост. А как эти страны могут не поддерживать страну, которую они сами создали для конфликта с Россией?

К сожалению, история нас ничему не учит. Чуть более 20 лет назад весь мир (в том числе и Россия) начал борьбу с олицетворением глобального зла — «Аль-Каидой» (признана террористической организацией в РФ. — «Известия»), порожденной спецслужбами Запада организацией.

Сейчас ситуация гораздо сложнее и больнее для России и русских. Ведь теперь для коллективного Запада глобальное зло олицетворяем мы, ну а нынешняя Украина, сконструированная и управляемая западными стратегами, — «моргенштерн» (признан в РФ иноагентом), против которого еще предстоит найти эффективное и победоносное оружие.

Автор — эксперт Финансового университета при правительстве РФ

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