Более 10 тыс. человек пришли на фестиваль «Сабуровская крепость» под Орлом
В Орловской области в этом году фестиваль «Сабуровская крепость» посетили более 10 тыс. человек, орловцев и гостей из других регионов. Мероприятия проходили на территории одноименного памятника архитектуры в поселке Сабурово.
В рамках фестиваля проводили исторические реконструкции различных эпох, были открыты более 20 развлекательных площадок, организовали выступления этнографических и фольклорных коллективов, конное выступление и выставку военной техники и оружия.
Как отмечает InfoOrel.ru, электрификацию столь грандиозного мероприятия обеспечила компания «Орелэнерго». Энергетики перед праздником спилили ветхие деревья, организовали подключение к сетям выставочных павильонов, сцены, точек общественного питания.