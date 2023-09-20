Норвегия ограничит ввоз и использование зарегистрированных в России авто

Норвегия вслед за Финляндией планирует ограничить ввоз и использование на своей территории автомобилей, зарегистрированных в России. Об этом «Известиям» в среду, 20 сентября, заявил госсекретарь Эйвинд Вад Петерссон.

«Сейчас мы смотрим, как это сделать, и быстро предложим эффективные меры», — отметил он.

Ранее, 15 сентября, глава МИД Финляндии Элина Валтонен сообщила, что с 16 сентября страна вводит запрет на въезд в страну автомобилей с российскими номерами. При этом для зарегистрированных в России авто будут сделаны исключения, если их владельцы — граждане Евросоюза, постоянно проживающие в РФ или члены их семей, а также дипломаты и приравненные к ним лица.

В тот же день руководитель департамента контроля таможни Финляндии Сами Ракшит сообщил, что таможня будет контролировать ввоз автомобилей с российскими номерами не только на границе с Россией, но и с Норвегией.

До этого запреты по въезду российских авто ввели Эстония, Латвия, Литва.

Еврокомиссия 10 сентября подтвердила нововведение в санкционном законодательстве, в рамках которого россияне не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в РФ автомобилях, так как это будет считаться запрещенным импортом.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.