Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ

Стоимость создания четырех высокоскоростных магистралей (ВСМ) составит 10,8 трлн рублей. Об этом 20 сентября сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, такие расчеты содержатся в презентации стратегии развития инфраструктуры до 2030 года.

Так, стоимость магистрали Москва – Санкт-Петербург составляет 1,7 трлн рублей без учета стоимости входов в города. Дорога Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер оценивается в 3,2 трлн рублей, она сократит время пути до 7 часов 50 минут.

ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург будет стоить 4 трлн рублей, поезда смогут пройти ее за 6 часов 36 минут. Стоимость магистрали Москва – Смоленск – Минск составит 1,9 трлн рублей. Время в пути составит 3 часа 4 минуты.

По расчетам правительства, вложенные в ВМС инвестиции должны дать прирост бюджетных доходов на 15,1 трлн рублей и ВВП на 35,2 трлн рублей.

Ожидается, что пассажиропоток магистрали до Адлера должен составить 17,2 млн пассажиров, до Екатеринбурга — 21,1 млн пассажиров и Минска — 3,8 млн пассажиров.

24 августа замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщил, что завершение строительства и запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург намечены на 2028 год. После завершения строительства магистрали пассажиры смогут добраться по ней из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут.

Ранее, 17 августа, Минтранс сообщил, что прорабатывает варианты развития сети ВСМ помимо направления Москва – Санкт-Петербург. Для реализации проекта планируют создать рабочую группу, в которую войдут организации и представители субъектов РФ.

В тот же день президент России Владимир Путин представил предложение развивать и прокладывать ВСМ до Адлера, Луганска и Донецка, а также продолжать строительство магистрали до Нижнего Новгорода, Воронежа и Урала.

ВСМ — электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч.