Жителя Барнаула заподозрили в отравлении воды для военнослужащих

Жителя Барнаула заподозрили в отравлении воды, предназначенной для мобилизованных военнослужащих, по указанию украинских спецслужб. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю.

«Гражданин России 1981 года рождения через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Мужчина заснял процесс отравления воды на видео и передал запись представителям Украины. В управлении ФСБ рассказали, что преступный умысел удалось пресечь.

«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Покушение на государственную измену») и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»)», — добавили в ведомстве.

Задержанному жителю Барнаула предъявлено обвинение. По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу

Ранее, 14 сентября, в Ингушетии задержали мужчину при попытке уехать из России, чтобы вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). В отношении него возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника.