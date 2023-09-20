Заявления Пашиняна по Карабаху

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МИД РФ призвал вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха
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В России предлагается ввести единый критерий многодетной семьи
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Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием обязать Баку прекратить обстрелы объектов в Карабахе
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Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
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