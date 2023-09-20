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В G7 спрогнозировали продолжение конфликта на Украине еще в течение шести-семи лет

Bloomberg: G7 прогнозируют продолжение конфликта на Украине в течение 6–7 лет
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Фото: Соцсети
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Страны блока «Большой семерки» предполагают, что вооруженный конфликт на Украине может продлиться еще шесть-семь лет. Об этом 19 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник из числа европейских высокопоставленных чиновников.

«США и их союзники в «группе семи» теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы и встраивают такую возможность в свое военное и финансовое планирование. Конфликт может продолжаться еще шесть или семь лет», ― заявил собеседник.

Причиной такого продолжительного прогноза стало провалившееся летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), не оправдавшее ожиданий западных стран, отмечает агентство.

Несмотря на долгий предполагаемый срок проведения боевых действий, журналисты Bloomberg отметили, что США продолжают призывать коллег из европейских государств оказывать поддержку Украине.

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Накануне глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве. По словам разведчика, Россия не сдастся. Буданов признал, что Украина рискует истощить свои собственные ресурсы.

Также 17 сентября американские СМИ заявили, что боеприпасов не хватает и в самих США. По сообщениям, в случае прямого участия США в крупном конфликте необходимое вооружение могло бы закончиться уже через несколько недель.

Ранее, 16 сентября, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил о том, что объемы военной помощи, которые запрашивает Украина, превышают производственные возможности альянса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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