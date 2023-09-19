На обеспечение мигрантов в Италии потребуется до €60 млн

До €60 млн в год потребуется на обеспечение мигрантов в Италии. При новых сроках содержания сумма увеличилась в три раза, передает телеканал «Известия». Мигранты смогут находиться в Италии до 18 месяцев, соответствующий закон утвердил совет министров. Газета La Stampa пишет, что содержание одного мигранта обойдется до €30 тыс. Минимум €100 млн нужны для создания дополнительных центров которые обещала премьер-министр Джорджа Мелони.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.