Безымянная телега

Откровенные видео, шокирующие сплетни, сливы, инсайды и много чего еще. Всё это контент анонимного сегмента Telegram, самого популярного мессенджера в России и на сегодняшний день благодаря своим анонимам самого скандального. Подтверждением тому — волна арестов деанонимизированных авторов и владельцев ТГ-каналов. Большая часть дел связана с вымогательством взамен на непубликацию компрометирующей информации.

20 сентября на онлайн-сервисе KION выходит документальный фильм «Анонимная телега» — о том, как лет семь-восемь назад начиналась и как сегодня устроена эта система, чем руководствуются авторы, публикуя информацию, способную разрушить карьеры и жизни, и что кроме неистребимого любопытства движет их подписчиками.

Фильм простой, даже незамысловатый, без каких-либо визуальных фишек — в кадре исключительно говорящие головы. Админы авторизованных ТГ-каналов и порталов, психолог, юрист, специалист по информационный безопасности и артист, пострадавший от фейков, своих лиц и имен не скрывают. Но фильм делают не они, а админы-анонимы 11 популярных «телег».

Как так, спросите, неужели личики приоткрыли? Нет, названия каналов обозначены, а вместо реальных фигур в кадре актеры в масках, тексты которым, как сообщает закадровый голос, написали подлинные анонимы. «У каждого есть скелеты в шкафу, и поверьте, это стоит денег», — слышим с экрана. Именно поэтому документалку об анонимных Telegram-каналах стоит смотреть даже тем, кто далек от медийности и сетевых посиделок. Как мудро замечает один из персонажей, сегодня вы неизвестны, а завтра всё может изменится. Предупрежден — значит вооружен.

Итак, кто эти опасные люди, рубящие правду-матку? Род их профессиональной деятельности, нетрудно предположить, соответствует тематике каналов. Один считает себя Робин Гудом, разоблачающим экономические преступления. Другой, имеющей отношение к ЖД-отрасли, надоело читать газету «Гудок», и она решила делать то, что ей нравится. Третья гордится тем, что, преодолевая «потоки лжи, патоки и купленных мнений», ставит на место лидеров шоу-тусовки: «Фильм плохой — никто не осмелится сказать, а мы скажем». Четвертому и повод не нужен. «Если у меня хорошее настроение, могу написать слух, который сам выдумал, — признается он. — Потом его опровергнут, но читатель уже поверил».

Информацию добывают сами, получают от подписчиков, используют и открытые ресурсы. Современные технологии каналам в помощь. Раньше отслеживать объекты было сложно, а теперь любого можно заснять. Сказал глупость — через 10 минут она появится в Сети. Работают командой, иначе не набрать монетизацию. Админа, как правило, команда не знает, и он тоже не разглашает имена сотрудников.

Все дружно говорят, что рубить правду — это их хобби, деньги не главное, и тут же рассказывают, как действует блок на неупоминание, есть такое сильнодействующее средство в анонимном ТГ. Например, стало известно о чьем-то звездном разводе, а фигуранты выносить сор из избы не хотят, предпочитают заплатить. За краткосрочное нераспространение информации одна цена, за длительное — другая. Начальная ставка от 400 тыс. до 600 тыс. рублей. Понятно, почему продавать каналы и раскрывать свои личности анонимы не хотят. Работа веселая, денежная, да и при деанонимизации, неровен час, могут возникнуть проблемы на основной работе.

Пока что проблемы — удел жертв их креативной деятельности. Они порой настолько подавлены слитой в Сеть информацией, что элементарно теряют лицо. Звездный футболист, лепечущий в кадр: «Я этого не хотел, я не идеален» выглядит глупо, потому как самое невыгодное для жертвы, учат умные люди с экрана, оправдываться и объяснять, почему я так поступил(а).

Не убеждает и решение пострадавших махнуть на анонимов рукой. «Их как снега, — сокрушается известный актер, — бороться с ними всё равно что сугроб спичкой растапливать, были бы сейчас 1990-е — нашел бы и ноги переломал». Также не все примут совет специалиста по информационной безопасности не вестись на деньги, а сказать, что сами на себя опубликуете компромат.

А вот другой способ, подсказанный им же, пожалуй, удовлетворит большинство жертв. Не впадая в криминал и самоуничижение, админов можно просто вычислить и подать на них в суд. «Реальной анонимности не бывает, как бы человек не шифровался, — заявляет эксперт.— На сегодняшний день мы эффективно идентифицируем порядка 90% каналов». Более того, по его словам, одна крупная госструктура инициировала и профинасировала создание соответствующей системы, которая сейчас проходит тестирование. Найти анонима с ее помощью можно, даже если все следы его активности будут стерты. «Всей той анонимности осталось год-полтора. Лавочка закроется, подумайте об этом сейчас», — предупреждает специалист.

Здесь, конечно, важно с водой не выплеснуть ребенка. Порой именно анонимные каналы затевают нужные обществу дискуссии, переходящие затем в авторизованное поле. Но что-то мне подсказывает: полной и безоговорочной деанонимизации нам никогда не дождаться. На пусть не подтвержденную, но оперативную «жареную» информацию всегда будет спрос. Армия ее потребителей, получающих свою порцию дофамина, если и сократится, то незначительно. И слухи-сплетни, почерпнутые в любимых каналах, как бы не взывали умные люди включать мозги и читать проверенные источники, они продолжат друг другу пересылать. Анонимам только это и надо. Ход мыслей следующий: «Нет у людей критического мышления, ведутся на что ни попадя. Я-то опубликовал и пусть себе, а зачем читают-то?» В общем, связь здесь прочная и обоюдная. Других писателей-читателей у нас пока нет, и это, пожалуй, самый бесспорный вывод «Анонимной телеги».

Автор — доктор искусствоведения, профессор

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