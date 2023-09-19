Присяжные во Флориде могут дать Трампу преимущество

Дональд Трамп может получить преимущество в деле о секретных документах. Суд пройдет во Флориде, в зале будут находиться присяжные, передает телеканал «Известия». По данным Associated Press, заседателей наберут из консервативного региона штата. Большинство граждан, живущих на территории, поддержали Трампа на выборах в 2020 году. Ранее в поместье 45-го президента США обнаружили секретные документы. Политика обвинили в нарушении правил обращения с бумагами. Сам Дональд Трамп заявил, что, согласно закону, мог хранить секретные документы у себя дома.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.