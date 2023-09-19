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Индийская космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 начала сбор данных

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Индийская космическая станция вышла на траекторию к заданной точке для изучения Солнца. Аппарат завершил пятый по счету маневр и выйдет на орбиту около L1 через 110 дней, передает телеканал «Известия». Аппарат был запущен 2 сентября. Станция уже начала сбор данных о Солнце. Аппарат будет исследовать поток частиц от светила, измерять магнитное поле и колебания солнечного излучения, изучать солнечную фотосферу, исследовать солнечную корону.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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