Индийская космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 начала сбор данных

Индийская космическая станция вышла на траекторию к заданной точке для изучения Солнца. Аппарат завершил пятый по счету маневр и выйдет на орбиту около L1 через 110 дней, передает телеканал «Известия». Аппарат был запущен 2 сентября. Станция уже начала сбор данных о Солнце. Аппарат будет исследовать поток частиц от светила, измерять магнитное поле и колебания солнечного излучения, изучать солнечную фотосферу, исследовать солнечную корону.

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