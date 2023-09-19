Более 1200 боеприпасов времен ВОВ подняли со дна бухты Гильзовая

Более 1,2 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли со дна бухты Гильзовая в Севастополе за один день. Из воды извлекли артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, передает телеканал «Известия». Сотрудники МЧС России уничтожили боеприпасы на полигоне. Поисковые работы ведутся в бухте Гильзовая уже три года. Специалисты обследовали более 2 га дна за 423 погружения. Всего в этом году в бухте обезвредили более 4 тыс. взрывоопасных предметов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.