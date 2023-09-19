В Госдуме предложили ужесточить контроль за лжеврачами в Сети

Контроль деятельность лжеврачей в интернете могут ужесточить в России. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал во вторник, 19 сентября.

По словам депутата, в обществе необходимо развивать критическое и научное мышление для того, чтобы россияне не попадали под воздействие лжеврачей, обещающих за деньги вылечить неизлечимые болезни.

«У нас до сих пор по телевизору идут передачи о колдунах и колдуньях, лишний раз вселяя в некоторых наших не очень подготовленных граждан излишние надежды. Чем грамотнее и развитее общество, тем меньше попадающих под влияние таких мошенников людей», — объяснил парламентарий в беседе с Lenta.Ru.

Куринный также заявил о необходимости рассмотреть вариант блокировки аккаунтов аферистов в соцсетях. Он отметил, что когда речь идет о вещах, которые способны ухудшить состояние здоровья, можно блокировать через Роскомнадзор и другие инструменты.

«Надо думать, как это оформить, кто будет давать заключение для блокировки, чтобы прокурор мог действовать. Потому что правовой механизм блокировки есть», — сказал он.

25 августа депутат Мосгордумы Александр Семенников рассказал, что в Москве продолжается борьба с недобросовестными предпринимателями, оказывающими гражданам псевдомедицинские услуги.

По его словам, недавно правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении частного медцентра, сотрудники которого ставили пациентам псевдонаучные диагнозы, передает НСН.

Ранее, 18 августа, стало известно, что в столице мужчина предстанет перед судом за участие в мошенничестве в отношении 77-летней женщины, передает агентство городских новостей «Москва».

Лжеврачи сообщили потерпевшей по телефону, что она больна и жить ей осталось недолго, но всё же есть шанс и необходимо дорогостоящее лечение стоимостью 910 тыс. рублей. Напуганная женщина объяснила, что таких денег у нее нет, тогда злоумышленники сообщили, что по квоте будет дешевле: 250 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

Обвиняемый приехал к пенсионерке. Он прошел на кухню, положил таблетки в холодильник, забрал деньги и уехал. По данным прокуратуры, на самом деле потерпевшая тяжело не болела и ложиться в больницу ей не требовалось.

В 2021 году полиция задержала двух женщин, подозреваемых в краже 3 млн рублей у 88-летнего пенсионера в Московской области. Злоумышленницы выдавали себя за медицинских работников.

Злоумышленницы проникли в квартиру пенсионера, отвлекая его разговорами. Они нашли более 3 млн рублей и скрылись с деньгами. По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.