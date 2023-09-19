МИД РФ заявил об озабоченности США пиаром Украины с трибуны ООН

Администрация президента США Джо Байдена озабочена пиаром Украины с трибуны ООН из-за предстоящих выборов в стране. Об этом 19 сентября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Сама же администрация Байдена больше озабочена пиаром с трибуны ООН украинской политики и главы режима в Киеве Владимира Зеленского с прицелом на предстоящие выборы в США в будущем году», — сказал он ТАСС.

Говоря о предстоящей Генеральной Ассамблеи ООН, Рябков отметил, что США не обращались к российской делегации с предложением о контактах во время мероприятия.

«График визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк крайне насыщенный. Двусторонний контакт с американской стороной не предполагается, а с учетом взятого Вашингтоном курса — не видим в нем добавленной стоимости. Тем более что к нам обращений на этот счет не поступало», — отметил замглавы МИДа.

78-я сессия Генассамблеи ООН проходит с 18 по 26 сентября. Общие прения, на которых лидеры делегаций выступят с обращениями, начнутся 19 сентября.

Ранее, 18 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. У украинского лидера в ходе визита намечены встречи с американским руководством и первыми лицами других стран.

16 сентября стало известно, что Зеленский и Лавров могут встретиться на заседании Совета Безопасности ООН.