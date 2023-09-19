Тунисский остров с одной из старейших синагог мира внесен в список Всемирного наследия

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры внесла остров Джерба в Тунисе в список объектов Всемирного наследия. Как сообщает министерство культуры арабской республики, решение было принято в Эр-Рияде на заседании комитета по мировому культурному наследию, передает телеканал «Известия». Расположенный в Средиземном море Джерба известен памятниками разных эпох и культур — от Древней Греции до времен правления Османской империи. Остров стал восьмым объектом Всемирного наследия в Тунисе.

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