Госдолг США впервые превысил $33 трлн

Государственный финансовый долг США впервые превысил рекордные $33 трлн, о чем сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов. Законодательно установленный потолок в $31 трлн Белый дом преодолел еще в январе, передает телеканал «Известия». Президент США Джо Байден подписал летом одобренный ранее конгрессом законопроект о повышении уровня государственного долга. Теперь новый лимит будет достигнут только в 2025 году.

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