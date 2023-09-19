Точки соприкосновения

Идею создания газового хаба в Турции президент России Владимир Путин представил в октябре 2022 года. 4 сентября 2023-го на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи глава РФ сказал, что «Газпром» предоставил турецкой компании Botas дорожную карту по предстоящему строительству. Но позже Reuters со ссылкой на закрытые источники сообщил, что реализация проекта якобы столкнулась с задержками из-за вопросов управления газовым хабом.

Безусловно, вопрос управления имеет важное значение для сторон, так как хаб станет тем местом, где и будут формироваться цена на газ и определяться пункт его назначения. Москва не хотела бы полностью отдавать управление турецкой стороне. Это позволит избежать спекуляций в будущем — если Анкара, в случае возникновения конфликтов в двусторонних отношениях, захочет использовать данный рычаг для продавливания своих интересов.

Вопрос управления каверзный, но ввиду выгод, вероятнее всего, решаемый. Москва видит в данном хабе возможности для диверсификации путей экспорта энергоресурсов. После подрыва газопроводов «Северный поток» и в условиях продолжающегося конфликта на Украине газовый хаб в Турции может стать альтернативой для поставок российского трубопроводного газа в Южную и Восточную Европу, включая Венгрию, Грецию, Боснию и Герцеговину, Румынию и Сербию.

Но проблема в том, что в южной части Европы не так развита инфраструктура, как в северной. Потенциальными покупателями газа через хаб будут Венгрия и Австрия с объемами 5–7 млрд куб. м, максимум 10 млрд куб. м в год.

Многие страны Европы обязались прекратить или ограничить импорт нефти и газа из России. В марте ЕС заявил, что сократит импорт газа из России на две трети в течение года. Великобритания, которая импортировала лишь небольшие объемы, уже прекратила импорт. А главный потребитель российского газа — Германия, пытается найти альтернативы в виде поставок СПГ, хотя это очень дорого обходится как для промышленности страны, так и для населения.

Учитывая всё это, Россия переориентируется на растущий рынок стран Востока, в частности на Китай и Индию. По прогнозам, к 2030 году китайская экономика будет нуждаться в дополнительных 83 млрд куб. м газа. На то, чтобы обеспечить эти поставки, может претендовать и Россия через газопроводы «Сила Сибири».

Также ожидается увеличение производства в России СПГ, который в дальнейшем может экспортироваться на азиатские рынки. В июне 2023 года Иран сообщил о начале реализации проекта газового хаба в промышленном районе Асалуйе провинции Бушер на берегу Персидского залива и подключении к этой работе России, Катара и Туркменистана. Ранее министр нефти Ирана Джавад Оуджи говорил о том, что уже действует контракт более чем на $4 млрд и достигнуто «взаимопонимание с пулом крупных российских компаний» по контрактам на $40 млрд.

Для турецкой стороны выгод также много. Во-первых, это развитие инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Во-вторых, это наращивания сотрудничества в энергетической сфере не только с Россией, но и Азербайджаном и Ираном. В-третьих, инструмент давления на западные страны. Так, в августе 2023 года Botas заключила соглашение с венгерской MVM о продаже около 300 млн куб. м газа.

Потенциальная выгода от реализации турецкого газового хаба есть и у европейских потребителей. ЕС оказывает давление на Венгрию и Сербию из-за импорта российского газа, но при реализации проекта газового хаба будет «обезличивание» российского газа, что позволит европейским потребителям формально обойти вопрос санкций. Да и не только эти две страны в этом заинтересованы. Экономика стран ЕС находится в стагнации из-за высоких цен на энергоресурсы. Европа осознает, что в ближайшей перспективе альтернативы российскому газу не будет. У стран — производителей СПГ не хватит мощностей для покрытия дефицита на европейском рынке, а значительная дороговизна СПГ и необходимость строительства инфраструктуры нанесут сильный удар по промышленности.

Иррациональное поведение Запада привело к тому, что мировая экономика, построенная на взаимозависимости всех ее участников, будет находиться в долгом периоде турбулентности. Хотя доля ВВП России и составляла 3% от общемировой, но наша страна была и остается неотъемлемой частью глобального рынка. Антироссийские санкции привели к негативным последствиям и для инициаторов всей этой затеи. Выход из этой ситуации — это новый мировой порядок с новыми справедливыми правилами. Но мы находимся на стадии, когда страны мирового большинства только-только приступили к формированию нового миропорядка.

Учитывая всё вышесказанное, предполагается, что газовый хаб в Турции будет реализован, так как очевидных выгод для всех сторон предостаточно. Вопросы управления сложные, но Москва и Анкара не раз демонстрировали прагматизм — например, в стабилизации ситуации в Сирии, хотя многие в это не верили. Так что Россия и Турция найдут компромиссное решение и продолжат взаимовыгодное сотрудничество.

Автор — лаборант базовой кафедры Института востоковедения РАН факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, президент Российской ближневосточной ассоциации, преподаватель РАНХиГС, МГИМО.

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