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Российский суд наложил арест на ценные бумаги VTB Europe на сумму €80,7 млн

ВТБ потребовал взыскать с бывшей «дочки» VTB Europe €112,6 млн
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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ВТБ подал иск против бывшей «дочки» VTB Bank Europe (ВТБЕ) для защиты интересов банка и Российской Федерации, сообщили «Известиям» в финансовой организации 19 сентября. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги ВТБЕ, стоимость которых составила свыше €80,7 млн.

Как уточняется, российский банк обращался с иском о взыскании с VTB Europe задолженности в €112,6 млн и заявлением о принятии обеспечительных мер.

В финансовой организации заявили, что удовлетворены вынесенным судебным актом и продолжат добиваться взыскания задолженности с ВТБЕ.

«Предметом данного иска является требование о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по Генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов). ВТБЕ до настоящего времени свои обязательства по данному соглашению не исполнил», — отметили в банке.

Как объяснили в пресс-службе ВТБ, после введения процедуры ликвидации ВТБЕ попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, открытого в депозитарии ВТБ, в том числе за рубеж, на общую сумму более €60 млн.

«Все вышеуказанные действия ВТБЕ, находящегося под контролем недружественного государства, нарушали интересы банка ВТБ как основного акционера ВТБЕ и Российской Федерации как крупнейшего акционера банка ВТБ», — подчеркнули в финансовой организации.

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Бывшая европейская дочерняя компания банка базируется во Франкфурте-на-Майне. 9 апреля прошлого года власти ФРГ установили контроль над VTB Bank (Europe). Как следует из заявления Федерального управления финансового надзора Германии, VTB Bank Europe запретили следовать указаниям материнской компании. Кроме того, ВТБ не разрешили реализовывать права акционера.

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