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Экономист заявил об ослаблении позиций США из-за России

Профессор Сакс: позиции США ослаблены из-за России
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Фото: REUTERS/Kevin Wurm
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США ослабили свои позиции в мире из-за России. Об этом заявил экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Россия прямо сейчас говорит «нет» США, и остальные страны следом заявляют: «Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир», — сказал он YouTube-каналу The Duran.

Сакс отметил, что США еще не осознали шаткость своего положения на мировой арене, в связи с чем конфликт на Украине может стать для них переломным моментом. Эксперт напомнил, что Вашингтон терпел в прошлом поражения от своих соперников, но Москва является самым крупным.

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Ранее, 11 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон поставил на карту всё в украинском конфликте, поскольку экономика США не могла уже работать. По ее словам, Вашингтон утратил свое влияние на мировой арене — он выстроил «натоцентричную ось зла», где позитивной повестке нет места.

9 сентября американский экономист Ричард Вольф заявил, что политика США в отношении России провалилась и ударила по самим американцам. Как и другие члены «Большой семерки», Соединенные Штаты находятся в упадке и с тревогой наблюдают за усилением БРИКС, указал он.

До этого, 8 сентября, экс-лидер США Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты под руководством Джо Байдена приближаются к состоянию Великой депрессии, которое было в стране в 1929–1939 годах.

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