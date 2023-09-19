Экономист заявил об ослаблении позиций США из-за России

США ослабили свои позиции в мире из-за России. Об этом заявил экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Россия прямо сейчас говорит «нет» США, и остальные страны следом заявляют: «Отвалите. Нам не нужен мир, в котором США — гегемон. Мы хотим многополярный мир», — сказал он YouTube-каналу The Duran.

Сакс отметил, что США еще не осознали шаткость своего положения на мировой арене, в связи с чем конфликт на Украине может стать для них переломным моментом. Эксперт напомнил, что Вашингтон терпел в прошлом поражения от своих соперников, но Москва является самым крупным.

Ранее, 11 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон поставил на карту всё в украинском конфликте, поскольку экономика США не могла уже работать. По ее словам, Вашингтон утратил свое влияние на мировой арене — он выстроил «натоцентричную ось зла», где позитивной повестке нет места.

9 сентября американский экономист Ричард Вольф заявил, что политика США в отношении России провалилась и ударила по самим американцам. Как и другие члены «Большой семерки», Соединенные Штаты находятся в упадке и с тревогой наблюдают за усилением БРИКС, указал он.

До этого, 8 сентября, экс-лидер США Дональд Трамп отметил, что Соединенные Штаты под руководством Джо Байдена приближаются к состоянию Великой депрессии, которое было в стране в 1929–1939 годах.