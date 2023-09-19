Терроризировавшего жителей сибирского города медведя застрелили

В городе Чулыме Новосибирской области застрелили медведя. Несколько дней он отказывался покидать пределы населенного пункта, что создавало угрозу населению.

Информацию о появлении хищника в Чулыме передали в региональное минприроды, после чего было принято решение застрелить медведя. На данный момент необходимые меры приняты, угроза устранена, рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства.

Ветеринары установили, что животному было три года, медведь находился в фазе половозрелости. За то время, что хищник был в границах города, он не успел нанести ущерб или вред, пострадавших нет.

Ранее в августе сообщалось, что двое полугодовалых бурых медвежат из Карачаево-Черкесии нашли дом в реабилитационном центре для диких животных «Велес». Один из малышей — известный детеныш с плато Бермамыт.