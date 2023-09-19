Британский журналист назвал Байдена опасным из-за его профнепригодности

Американскому президенту Джо Байдену следует досрочно уйти в отставку по состоянию здоровья или хотя бы не баллотировался во второй раз на пост президента, потому что он не соответствует профессиональным требованиям из-за преклонного возраста, пишет колумнист британской The Telegraph Аллистер Хит.

Окружение Байдена притворяется, что не замечает его оплошностей, грубых ошибок и трагических признаков быстро ухудшающейся дееспособности, отмечает автор материала. Инциденты накапливаются с каждым днем. Байден объявил, что «идет спать» прежде, чем его прервали на полуслове, он ушел с церемонии, оставив героя войны одного на сцене. Кажется, он говорит загадками или приводит странные цитаты в ответ на вопросы, увлечен чтением суфлера и не способен проявить гибкость ни в одном сложном вопросе, перечисляет Хит огрехи престарелого президента США.

«Байден возглавляет самую сильную страну в мире, он лидер свободного мира, а не почетный председатель правления какой-нибудь компании. У него очень сложная и ответственная должность, и не только потому, что в его распоряжении ядерная кнопка. Все мы заинтересованы в том, чтобы на этом посту находился дееспособный и компетентный человек», ― объяснил свою позицию Хит.

По словам журналиста, сам факт присутствия 80-летнего человека на посту президента влиятельной державы ― кощунство по отношении как к нему, так и к остальному миру.

Кроме того, британский колумнист отметил вспыльчивый характер, а также необдуманность поступков лидера Соединенных Штатов.

«Он [Байден] неоднократно допускал ошибки по важным вопросам политики и навсегда опозорил себя отказом признать совершенно очевидное поражение на выборах», ― пишет Хит в статье от 13 сентября.

По мнению автора, Соединенные Штаты нужны остальному демократическому миру в качестве «путеводной звезды», однако то, что происходит сейчас во главе с Байденом, ― «неумолимый упадок политической культуры США».

Ранее, 15 сентября, в Белом доме высоко оценили работоспособность 80-летнего президента США. По заявлениям его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, Байден работает как 40-летний.

Большинство американцев (73%) считают действующего главу государства слишком старым для переизбрания, а также неохотно покупают книги с его биографией. Жители США чаще отдают предпочтение книгам о бывшем лидере Дональде Трампе.