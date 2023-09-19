Реклама
Прямой эфир
Армия
В России разработали ложный дрон «Лодырь» для отвлечения противника
Мир
СМИ заявили о создании США бренда Зеленского на фоне провалов Украины
Общество
Музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце
Происшествия
В Мелитополе прозвучал взрыв
Происшествия
Боксер Ионов задержан за массовую драку у клуба в Москве
Недвижимость
В РФ одобрили первое проектное финансирование на частные дома
Общество
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
Общество
Около 1,2 тыс. боеприпасов времен ВОВ уничтожено сотрудниками МВД в Севастополе
Мир
Индия объявила о высылке высокопоставленного канадского дипломата
Интернет и технологии
Правительство РФ будет блокировать сервисы выдачи виртуальных мобильных номеров
Мир
Во Львове проведут проверку после попытки задержать мужчину в военкомате
Мир
В Польше отказались снимать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО
Происшествия
Автобус врезался в опору линии электропередач в Иркутске
Армия
«Ростех» сообщил о кратном наращивании производства «Ланцетов» и «Кубов»

Британский журналист назвал Байдена опасным из-за его профнепригодности

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/White House/Adam Schultz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американскому президенту Джо Байдену следует досрочно уйти в отставку по состоянию здоровья или хотя бы не баллотировался во второй раз на пост президента, потому что он не соответствует профессиональным требованиям из-за преклонного возраста, пишет колумнист британской The Telegraph Аллистер Хит.

Окружение Байдена притворяется, что не замечает его оплошностей, грубых ошибок и трагических признаков быстро ухудшающейся дееспособности, отмечает автор материала. Инциденты накапливаются с каждым днем. Байден объявил, что «идет спать» прежде, чем его прервали на полуслове, он ушел с церемонии, оставив героя войны одного на сцене. Кажется, он говорит загадками или приводит странные цитаты в ответ на вопросы, увлечен чтением суфлера и не способен проявить гибкость ни в одном сложном вопросе, перечисляет Хит огрехи престарелого президента США.

«Байден возглавляет самую сильную страну в мире, он лидер свободного мира, а не почетный председатель правления какой-нибудь компании. У него очень сложная и ответственная должность, и не только потому, что в его распоряжении ядерная кнопка. Все мы заинтересованы в том, чтобы на этом посту находился дееспособный и компетентный человек», ― объяснил свою позицию Хит.

По словам журналиста, сам факт присутствия 80-летнего человека на посту президента влиятельной державы ― кощунство по отношении как к нему, так и к остальному миру.

Кроме того, британский колумнист отметил вспыльчивый характер, а также необдуманность поступков лидера Соединенных Штатов.

«Он [Байден] неоднократно допускал ошибки по важным вопросам политики и навсегда опозорил себя отказом признать совершенно очевидное поражение на выборах», ― пишет Хит в статье от 13 сентября.

По мнению автора, Соединенные Штаты нужны остальному демократическому миру в качестве «путеводной звезды», однако то, что происходит сейчас во главе с Байденом, ― «неумолимый упадок политической культуры США».

Пойти на отставку: к чему приведет запуск импичмента Байдену
И как дело о коррупции может сократить его шансы на переизбрание

Ранее, 15 сентября, в Белом доме высоко оценили работоспособность 80-летнего президента США. По заявлениям его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, Байден работает как 40-летний.

Большинство американцев (73%) считают действующего главу государства слишком старым для переизбрания, а также неохотно покупают книги с его биографией. Жители США чаще отдают предпочтение книгам о бывшем лидере Дональде Трампе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023