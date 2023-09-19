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Экс-посол РФ в Китае оценил мирный план Пекина по Украине

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Фото: Соцсети
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Китай официально не предлагал стать посредником в российско-украинском конфликте. Тем не менее именно у мирного плана Пекина есть наибольшие шансы на успешную реализацию. Такое мнение «Известиям» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, в недалеком прошлом возглавлявший российское посольство в Китае.

«Они действительно разработали мирный план из 12 пунктов. Я его внимательно прочел и могу совершенно ответственно сказать, что если и есть какие-то планы, которые могли бы рассчитывать на успешную реализацию, то это, наверное, единственный из них. Потому что он основан на реалистических предпосылках. Он не пророссийский или, наоборот, проукраинский, он действительно исходит из реальности», — отметил Андрей Денисов.

По словам сенатора, главным преимуществом документа, представленного КНР нынешней зимой, служит тот факт, что в нем речь идет «о равной безопасности для всех сторон».

«Что касается китайского плана, он содержит реалистические элементы, которые, в принципе, могли бы быть реализованы. Поэтому мы его приветствуем. Как приветствуем и усилия других посредников, в том числе африканских лидеров, папы римского, и любое движение в позитивную сторону, любое проявление доброй воли», — подчеркнул собеседник «Известий».

При этом Денисов не стал «вдаваться в рассуждизмы» на тему того, станет ли Китай посредником или нет в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, официально предложения с китайской стороны стать посредником не поступало.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Андрея Денисова «Известиям»:

«Китайский мирный план содержит реалистические элементы»

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